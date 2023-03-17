МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОДЕЖДЕ 2023-2024

Мода – отражение того, что происходит в мире. Люди устали от бесконечного шопинга нон-стоп, они ищут смысла и ценностей, поэтому сейчас так популярна концепция – «меньше, но больше», т.е. покупаем меньше, но качественное. Приобретая модную одежду известных мировых брендов покупатель получает не только качественные эксклюзивные вещи, но и возможность быть в тренде, не сливаться с толпой, найти что-то свое, индивидуальное в этом безумном промышленном мире. Магазин одежды Valeo.

Модные тенденции в одежде Valeo

Сегодня в моде все! Поэтому с точки зрения трендов важна не только вещь, но и умение сочетать ее с другими вещами, различными аксессуарами. Шопинг стал более осознанным, рациональным, и эта тенденция будет только усиливаться. Важно подбирать одежду так, чтобы быть разной, но оставаться собой, уметь экспериментировать.

Последние недели мод показали, что любимый многими стритстайл несколько уходит в сторону, в противовес ему возвращается классика: на подиумах все больше классических костюмов (включая костюмы-тройки), брюк со стрелками, пиджаков двубортных и однобортных, оверсайз пальто. Все говорит о том, что возвращается элегантность, но элегантность комфортная. В последнее время наметилась также такая тенденция, как гендерная флюидность, при которой стирается принадлежность вещи к мужской или женской. В моду вошла технологичность, умные ткани, обработка их различными пропитками. Ключевыми, самыми сильными составляющими предлагаемого модой ассортимента становится четкость, лаконичность и минимализм.

Цветовая палитра модной одежды

В сезоне осень-зима 2023-2024 как таковой моды на цвет в четко очерченном смысле не существует. При выборе одежды руководствоваться только одними определенными цветами не стоит, хотя некоторым из них дизайнеры отдают несколько большее предпочтение.

В ближайшее время в моде будут:

Базовые цвета (кремовые светлые, оттенки слоновой кости, темно-синий, варианты серого, хаки, персиково-бежевый.)

Ультрамариновый синий, зеленый, желтый, насыщенный красный, апельсиново-оранжевый, приглушенный коричневый

Нейтральные оттенки, на них никогда не надоедает смотреть. Они простые, понятные, спокойные, связаны с природой, несут в себе натуральность. Бежевый, например, очень понятный, экологичный, на нем глаз отдыхает

Приглушенные шоколадно-карамельные оттенки, характерные более характерны холодным временам года

Оливковые оттенки с милитари акцентом, спокойные, которые легко комплектуются с другими базовыми цветами

Розовый цвет: от цвета клубничного мороженого до фуксии. Особенно хорош в костюмах и пальто.

Цветные пастельные оттенки: нежно-голубой, цвет лимонного крема

Металлизированные оттенки. Интересно смотрится эффект жидкого металла, льющееся расплавленное серебро, золото, платина

Эффектно смотрится тотал принт, как во всем образе, так и, например, сочетание клетки разного размера. В моде по-прежнему остается леопардовая расцветка. Оригинальным принтом стала цветная полоска разной ширины, геометрия с оптическим эффектом. Простая, нарядная, элегантная клетка в мужских и женских коллекциях не сдает своих лидирующих позиций.

Материалы

Выбор тканей в одежде также широк. В текущем сезоне актуальны:

Безусловный фаворит — кожа, не только черная, но и цветная. Из нее выполняются пальто, топы, блузки, платья, брюки, пиджаки Латекс, для самых смелых. Платья, леггинсы и брюки из такого материала подчеркивают фигуру, силуэтность. Ворсовые ткани: аристократичные, роскошные велюр, бархат. Из них шьют нарядную, повседневную, спортивную, верхнюю одежду. Прозрачные, полупрозрачные ткани (топы, платья, юбки, брюки) Сатин, атлас с мягким отливом, со свечением (брючные костюмы, платья, блузы, блейзеры) Нейлон, простеганный нейлон, зимние виды неопрена, все, что удобно в носке и уходе Согревающие, дающие ощущение комфорта букле, твид, шерсть. Трикотаж, имеющий отсылку к ручной вязке. Из него шьются костюмы-двойки, платья, даже классические костюмы Мех, натуральный, искусственный (его доля растет), набивной шерстяной

В своих линейках популярные бренды представляют стеганые вещи из бархата, нейлона, кожи. Стеганым может быть все изделие или его отдельные вставки (например, элементы жакетов). Производители одежды смело комбинируют материалы в одном изделии: бархат и мех, прозрачное кружево и костюмную ткань. В монохроме и в более ярких вариантах в коллекциях встречается печворк.

Позиции в ассортименте модной одежды

Верхняя одежда

Абсолютный тренд – длинное пальто, особенно серого цвета (мышиного, дымчатого, стального). В моде классическое объемное пальто оверсайз, которое позволяет надеть под себя любую одежду, кожаное пальто, тренч. Очень заметным стал яркий тренд – кейп, как в пол, и в укороченном варианте. Часто в коллекциях встречается монохромное или принтованное пончо.

Оверсайз присутствует не только в варианте пальто, но и в разнообразны объемных пуховиках, куртках разной длины. Пуховики-пиджаки – новый модный тренд сезона. Широко используется мех как в женской, так и в мужской одежде. Будут актуальны меховые полушубки и бомберы, мех в плане декора.

В моде все также остаются всевозможные женские и мужские дубленки, дубленые жилеты. Никуда не делись классические тренчи, но они дополнились моделями лакированными, с принтами, деконструкцией.

Кардиганы

Вернулись объемные кардиганы для мужчин. Модели женской одежды выполнены на пуговицах, достаточно узкие, чтобы можно было заправить в брюки или юбку. Актуальны укороченные мужские и женские кардиганы, эффектно открывающие часть тела.

Свитера и жилеты

Как видно, трикотаж везде и во всем. Еще одним нестандартным и небанальным решением в этом сезоне являются трикотажные принтованные и не только жилеты не только для мужчин, но и для женщин. Бренды предлагают носить оверсайз-свитера, внешне напоминающие платья. В коллекциях остались джемпера аккуратного объема, различные поло, олимпийки (на пуговицах, молнии).

Платья

В тренде романтичные летящие, объемные, но не скрывающие женственность. На смену платьям с глубоким декольте пришли платья с глухим воротником-стойкой. В коллекциях появляются небанальные платья-кейп.

Юбки

Юбки представлены больше в длине миди. Оригинально смотрятся варианты с широкой бахромой. Новый тренд – юбки с множественными разрезами, которые связаны не столько с демонстрацией сексуальности, сколько с удобством. Остались полюбившиеся многим юбки в складку, плиссированные.

Брюки и шорты

Вот где ярко просматривается слияние границы между женским и мужским. На пике популярности объемные брюки-унисекс с низкой или высокой посадкой. За этим предметом гардероба женщине сегодня можно смело отправляться в мужской отдел. Мешковатые, зауженные к низу или с подворотом хорошо смотрятся с поясом. В моде также брюки кюлоты и удлиненные трубочки. Джинсы скини сегодня рекомендуется отложить до лучших времен, их вытеснили более объемные варианты и джинсы- клеш.

Короткие и не только шорты предлагают носить с блузами, джемперами, рубашками, в комбинации с объемными пиджаками.

Модные нынче лосины шьютсябрендами из латекса, трикотажа и других тканей.

Костюмы

На последних показах в костюмы одеты больше женщины, чем мужчины. Предлагаются яркие и приглушенных оттенков их варианты. Актуальны костюмы пиджак-шорты, причем верх выглядит на размер больше низа.

В отдельных вариантах брендовой одежды присутствуют такие варианты декора, как пайетки, стразы. В моде бахрома (например, на кожаных куртках-косухах).

Бренд или масс маркет

Фабрики выпускают недорогую одежду большими партиями, которая, к сожалению, не служит ее владельцам долго из-за посредственного качества. Бренды, заботясь о своем имидже, стараются создавать продукт, который обладает уникальностью, идеальным кроем, способен носиться долго. Стилисты отмечают, что в брендовых коллекциях проще подобрать себе комплекты, представленные вещи идеально компонуются друг с другом. У покупателя появляется отличная возможность выглядеть стильно и модно.

Источник: Valeo&V